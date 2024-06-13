Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte Türkiye-İspanya İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya arasındaki köklü ve güçlü ilişkilerin, iş dünyasının attığı cesur ve vizyoner adımlardan beslendiğini vurguladı. Erdoğan, “İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasında siz değerli iş insanlarımızın katkısı büyüktür. Son yıllarda gerek Covid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemdedir” dedi.





“Ticaret hacmimiz 10 kat artışla 19.2 milyar dolara ulaştı”

Çok çeşitli riskleri beraberinde getiren böylesi bir ortamda, ekonomik ve ticari ilişkileri kazan kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusunda olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomi, ticaret ve yatırımlar, Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantımızın temel sütunları arasında yer alıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm, bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz, geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk. Bu hacmi hep birlikte el ele vererek sizlerin değerli katkıları ile çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan altıncı ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur” ifadelerini kullandı.





Teknoloji ve inovasyon çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesinin cazibe merkezi olan Türkiye'nin, İspanya'dan çok daha fazla sayıda yatırımcıyı, özellikle ev sahipliği yapmak üzere ülkeye davet ettiğini dile getirdi. Türk müteahhitlik firmalarının İspanya'da yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 6 proje üstlendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barselona'daki stadyum projesinin bu alandaki iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.





İmza attıkları projelerle dünya çapında takdir gören Türk şirketlerinin imkan verilmesi halinde Türkiye'ye daha fazla katkıda bulunacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul'dan birkaç saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana ve dünya ekonomisinin önemli bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Ticaret ve yatırım iş birliklerimizi, cesur ve yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden kurgulamamız, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacaktır. İş forumu çatısı altında, ulaştırma ve altyapıdan enerjiye, sanayiden, finansa, geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiniz sektörel oturumların iyi bir zemin teşkil edeceğini düşünüyorum. Bankalarımız ile finans ve yatırım kuruluşlarımız arasındaki ilişkiler son dönemlerde gittikçe güçleniyor. Şirketlerimizin ortak çalışma ve projeleri için geniş finans imkanlarına sahip olmalarını sağlıyor, girişimciliği daha da teşvik ediyor. Kurucusu olduğumuz G20'de birlikte sergilediğimiz çabalar da bizlere ayrı bir teşvik unsuru olmaktadır. Tüm bunları yaparken farklı sektörlerdeki çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyonun gücüyle harmanlayarak yeni ortaklıklara da fırsat tanımalıyız. Ancak bu şekilde geleneksel sektörlerin ötesine geçerek daha geniş bir perspektifle ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü iş birliklerinin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu anlayış dün gerçekleştirilen Dijital Teknoloji Platformu ile somuta dönüştürülerek güzel bir örneğe vesile oldu."





Medeniyetler İttifakı'nın kuruluşunun 20. yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçiler olarak görevlerinin iş dünyasının önünü açmak, onlara yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak olduğunu dile getirdi. Hükümetler olarak iş dünyasının atacağı adımları destekleyeceklerini, onlar çalıştıkça ürettikçe ticaret, yatırım yaptıkça her daim onların yanında olacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün imzalanacak anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini inşallah daha da güçlendireceğiz. Gelecek yıl Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Malum Medeniyetler İttifakını İspanya ve Türkiye olarak birlikte kurduk. Öyleyse bunu birlikte geliştireceğiz. Türkiye ve İspanya bu önemli ittifakın iki kurucu üyesidir. İttifakımız, kuruluşundan bu yana çok roller üstlenmiştir" dedi.





"Filistin'de 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor"

Erdoğan, "Dünyanın savaşlar ve katliamlarla sarsıldığı günümüzde ittifaka olan ihtiyaç daha da artıyor. Bilhassa Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım, vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi, 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar, mülteci kampları bombalandı, basın mensupları öldürüldü. Gıda taşıyan insani yardım görevlileri vuruldu. Doktorlar, akademisyenler, masum siviller, kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına dahi kan dökerek karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.





Sanchez'e Gazze teşekkürü

Gazze konusunda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in takındığı tavrı şahsı ve milleti adına tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlıkların tüm dünyada antisemitizmi körüklediğine de şahit oluyoruz. İspanya'nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada hassaten vurgulamak istiyorum. Sayın Sanchez, ilk günden bu yana gerçekten ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimseyerek hem İspanya halkının hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Kıymetli dostumun şahsında, İspanya hükûmetine ve halkına bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





Avrupa Birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu gayretlerinin AB'ye tam üyelik projelerinin hayata geçirilmesiyle taçlanacağını belirtti. Erdoğan, "Ne var ki AB'ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarını düşünen Türkiye'nin birliğe sağlayacağı katma değeri görme yeteneğinden yoksun birtakım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa kıtasında endişeyle izlenen aşırı sağ siyaset bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının henüz başlamaması, iş insanlarımıza yönelik katı vize uygulamaları ekonomik ve ticari alandaki müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor" dedi.





İspanya Başbakanı Sanchez başta olmak üzere İspanya'nın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine verdiği samimi destek için müteşekkir olduğunu ve bunun artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol iş dünyasının da AB çevrelerini bu alanlarda olumlu adım atmaya teşvik etmesinde fayda gördüğünü söyledi.

Akdeniz'in iki yakasında yer alan Türkiye ve İspanya'nın dünyanın farklı bölgelerinde sahip olduğu geniş çaplı ilişkilerin yeni ortaklıklara vesile olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Asya, Balkanlar Afrika ve Güney Amerika gibi bölgelerin müşterek çalışmalar için eşsiz imkanlar sunduğunu ve bu fırsatları iş insanlarının en iyi şekilde değerlendirmesini beklediğini söyledi.





Savunma sanayiinde iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanma sürecini başarıyla devam ettirdiğini vurgulayarak "2023 yılını 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketine ve ihracat pazarlarımızdaki zayıflamaya rağmen yüzde 4,5'luk bir büyüme kaydettik. Milli gelirimiz, cari fiyatlarla ilk kez 1,1 trilyon doları aştı" ifadelerini kullandı.





Türkiye ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre 11. sırada yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin büyümesinin yüzde 5,7 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.





Daha iyi yerlere gelineceği temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya dayanışmasını, birliğini 8. Yüksek Düzeyli Strateji Konsey toplantısıyla güçlendireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmadan çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle savunma sanayini bu konuda çok ama çok önemsiyorum. Uçak gemisini birlikte yaptığımız gibi bunun yanında diğer birçok insansız hava araçlarında yine aynı şekilde SİHA'larda, aynı şekilde Akıncı da bütün bunları yaygınlaştırmak suretiyle dayanışmamız yine insansız denizaltılarla çok daha farklı bir konuma gelecektir" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş formunun yeni girişimlere ve güçlü ortaklıklara vesile olmasını diledi.







