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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aile yapısını koruyacak merkezler güçlendirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada son dönemde aile yapısını yıkmaya yönelik tehditlere dikkat çekti. Bu tehditlere karşı Aile Destek Merkezleri'nin güçlendirilmesi kararının alındığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "330 aile destek merkezi sayımızı 656'ya 47 sosyal dayanışma merkezini 116'ya çıkarıyoruz. Önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu veriyoruz. 1.2 milyar liralık kaynak ayırdık." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aile yapısını koruyacak merkezler güçlendirilecek
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Büyüğü ile annesiyle, çocuğuyla bütün olarak ailenin tamamını koruyacak, gözetecek, güçlendirecek çalışmalara ağırlık veriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye yönelik hizmetlerimizi genişletmeye çalışan yeni bir adımın müjdesini paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"KADIN NE KADAR GÜÇLÜYSE AİLE DE O KADAR GÜÇLÜDÜR"

"Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Dayanışma Merkezleri var. Kadınlarımızı üretken hale getirmeyi, çocuklarımızın sağlıklı gelişim göstermeye dönük faaliyetler sürdürülüyor." hatırlatmasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın ne kadar güçlü olursa tüm aileyi ayakta tutmakta başarılı olacaktır." diye konuştu.

1.2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Son dönemde aile yapısını yıkmaya yönelik tehditlere karşı bu merkezleri güçlendirerek tedbir alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "330 aile destek merkezi sayımızı 656'ya 47 sosyal dayanışma merkezini 116'ya çıkarıyoruz. Önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu veriyoruz. 1.2 milyar liralık kaynak ayırdık." açıklamasında bulundu.

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