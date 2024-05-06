Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğretmen atamasında takvim yarın açıklanacak

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama kararıyla ilgili Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, atanacak öğretmen sayısının duyurulması için son bir görüşmenin gerçekleştirileceğini ve kararın yarın duyurulacağını belirtti.
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.