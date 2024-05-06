Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğretmen atamasında takvim yarın açıklanacak

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı, gözlerini yapılacak yeni Kabine toplantısına çevirdi. Bugün yapılacak olan toplantıda, öğretmen ataması kontenjan ve kadro sayılarının açıklanması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 6 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve ayrıntılı bilgiler...