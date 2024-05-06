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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğretmen atamasında takvim yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmenlerin merakla beklediği atamalarla ilgili son bir görüşmenin daha gerçekleştirileceğini ve nihai kararın yarın duyurulacağını açıkladı.

20:49 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:11 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama kararıyla ilgili Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, atanacak öğretmen sayısının duyurulması için son bir görüşmenin gerçekleştirileceğini ve kararın yarın duyurulacağını belirtti.


2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.


#Öğretmen
#atama
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine Toplantısı
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