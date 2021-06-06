Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Terör örgütünün üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."
Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum.
Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, “Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” demişti.