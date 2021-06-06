Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Terör örgütünün üst düzey ismi etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Terör örgütünün üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Terör örgütünün üst düzey ismi etkisiz hale getirildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, “Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Dağdaki PKK ile mi anayasa hazırlayacaksınız?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Dağdaki PKK ile mi anayasa hazırlayacaksınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kimle bir araya getirecek? Hazırlayacakları anayasa metni nasıl ortaya çıkacak? Burası düşündürücüdür. Milli ve yerlilik yok. Dağdaki PKK ile mi onların uzantıları ile mi anayasa metni hazırlayacaksınız? Anayasa dediğiniz zaman milli ve yerli olması şart' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor
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