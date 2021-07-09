Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın gözaltı süresi uzatıldı

Spor

Hakan Özmert: "Antalyaspor'da futbolu bırakmak istiyorum"

Antalyaspor’un kaptanı Hakan Özmert, gelecek sezon hedeflerinin Avrupa olduğunu belirterek, “Bu sene şehir ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız ama lig başlayınca göreceğiz. Yaş olarak ben artık tecrübeli bir konuma geldim 36 yaşındayım. Oynayabildiğim kadar futbol oynamak istiyorum. Antalyaspor forması altında da futbolu bırakmak istiyorum” dedi.