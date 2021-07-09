Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın gözaltı süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldı.