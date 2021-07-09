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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın gözaltı süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: FETÖnün kritik ismi Orhan İnandının gözaltı süresi uzatıldı
Orhan İnandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.


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