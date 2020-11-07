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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "64,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 viyadük, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor" dedi. Ayrıca Erdoğan, yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

61.4 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 viyadük, 6 adet köprü kavşak bulunuyor.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirledik.

Önümüzü kesmeye çalışanlara asla boyun eğmedik, ülkemizin gücüne güç, itibarına itibar kattık.

Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor.

80 dakikalık yol, 39 dakikaya inecek: Kahramanmaraş-Göksun yolu hizmete açılıyor
FOTOĞRAF 10
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Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi planlanan açılışla birlikte, daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk, 39 dakikada tamamlanabilecek.
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesi'ni İç Anadolu'ya ve Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan güzergahta yer alan Kahramanmaraş-Göksun yolundaki çalışmalar bitirildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yolun açılışı dolayısıyla yarın tören yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililerle birlikte hizmete açacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.
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Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.
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Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.
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Tamamlanan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.
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Öte yandan, söz konusu yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.
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Yolun hizmete açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması hedefleniyor.
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80 dakikalık yol, 39 dakikaya inecek: Kahramanmaraş-Göksun yolu hizmete açılıyor
Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta yapılan 64.1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışla birlikte, daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk, 39 dakikada tamamlanabilecek. Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75.2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Proje hakkında

Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek. Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.

  • 4,6 milyar liraya mal olan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor.

Kolay ve hızlı ulaşımı sağlayacak

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor. Yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek. Yolun hizmete açılmasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması da hedefleniyor


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