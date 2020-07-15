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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Eğer güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticileri katletmekten çekinmeyeceklerdi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticileri katletmekten çekinmeyeceklerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticileri katletmekten çekinmeyeceklerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellike hedef alması rastgele bir tercih değildir. Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir" dedi.

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"15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

  • "(FETÖ'cü darbeciler) Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz.
  • Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.
  • "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.
  • Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkası olduğunu belirterek, 'Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.' diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Bürokrasiden, iş dünyasına kadar her yerde insanlarımız öz güvenle yönlerini geleceğe çevirmişlerdir" dedi.

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta milli iradenin üstünde bir güç, millete hizmetkarlıktan daha büyük bir paye tanımıyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

  • "Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu'dan ve Avrupa'dan kazıyıp atmak, İslam'ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı."

Erdoğan, "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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Erdoğan, "Açık söylüyorum Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Kosova'da, Niğbolu'da ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur" şeklinde konuştu.


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