Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpen minik Zaynın elini öptü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpen minik Zayn’ın elini öptü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyaretinde elini öpen Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu’na elini öperek karşılık verdi. Minik Zayn harçlık aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf da çektirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpen minik Zayn’ın elini öptü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Sakarya’ya gitmişti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Zayn'a elini öperek karşılık verdi. Erdoğan, minik Zayn'a harçlık da verdi.

Zayn'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflara, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor)" notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı: Cumhurun yüzyılı olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı: Cumhurun yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: İhtiyaç sahiplerine yeni sosyal konut projesi
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Eşi vefat eden kadınlar ve ihtiyaç sahibi olan kesim için yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklaması şöyle...
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2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Elektrik yardımının kapsamını genişleterek 2,8 milyon haneye elektrik yardımını başlattık, yakacak yardımını da ilave ettik. 1,6 milyon haneye ulaşarak vatandaşlarımızın dertleri, sıkıntılarını verilen hizmetlerin etkisini yerinde gördük...
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Yeniden yapılandırdığımız sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 397ye çıkardık. 3.3 milyon kişiye iletişimden hukuka, medyadan sağlığa kadar eğitim verdik. Aile danışmanlığı hizmetlerimizin kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağladık. Afetlerde vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerindeki kişiye psikososyal destek hizmeti sunduk. Risk altındaki çocuklarımızı 46 bini aşkın izlemeyle takip altında tuttuk...
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Yaklaşık 154 bin çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek hizmeti verdik. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştırdık. Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısını 130a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısını 138e yükselttik. Kadına şiddete karşı mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürken 64 bin mağdura destek verdik...
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Bu yıl aile ve sosyal hizmetlerde eşi vefat etmiş kadınlarımız ve Roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut projesi başlatacağız. Yoksulluk sınırına yakın ailelerimizin yanında yer alacağız...
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Avrupadan Suriyeye kadar sınırlarımız dışındaki tüm etki alanlardaki vatandaş ve kardeşlerimize ilave rehberlik ve destek hizmetleri vereceğiz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek yeni projeleri devreye alıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: İhtiyaç sahiplerine yeni sosyal konut projesi
Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi vefat eden kadınlar ve ihtiyaç sahibi olan kesim için yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını duyurdu. İşte detaylar....
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