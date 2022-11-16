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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyadaki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında gerçekleşen 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'a geldi.

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