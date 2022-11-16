Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'daki temaslarının ardından yurda döndü

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Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliği' temasları: Bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Kurum COP26 Baljabu Alok Sharma ile yaptığı görşmede, "Şu anda tüm azaltım sektörlerini entegre bir biçimde modelleyen çok az ülkelerden bir tanesiyiz" ifadelerine yer verdi.