Cumhurbaşkanı Erdoğan EPDK Hizmet Binası açılışında konuştu: Karadeniz ve Akdeniz'de ne var ne yok çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi yeni bir şey daha uydurdular, "Hastane var doktor yok" elinize yüzünüze dursun.https://t.co/YWTeLHTQ7K — Yeni Şafak (@yenisafak) November 9, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

EPDK yeni hizmet binasının milletimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. EPDK'nın binasının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panalleri ile kaplı. Binamızda kreşten, mescide, fuar alanından, kapalı otoparkına her şey düşünüldü. Her şeyi ile göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Hükümet olarak artan enerji ihtiyacını dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

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Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almaya hazırlanıyoruz. 2. ve 3. santraller için hazırlanacağız.

Özel sektörümüzün Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'de inşa ettiği yenilenebilir enerji santrallerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi projesini Çöpgaz elektrik üretim tesisini, Avrupa'nın en büyük elektrik üretim santralini resmen hizmete alıyoruz. Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'deki kardeşlerimize istihdam imkanı sunacak bu yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin potansiyeline inanan yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisi son 19 yılda olağanüstü bir iki dönem haricinde yüksek büyüme trendini sürekli devam ettirmiştir.

Elektrik enerjisi tüketimimiz bu yıl yüzde 8 artmıştır. Elektrik enerjisi talebimimizin yılda ortalama yüzde 3,5 artış göstereceği görünüyor. Bu oranlar daha da yukarıya çıkacaktır. Hükümet olarak gerek artan enerji ihtiyacımızı gerek küresel görünümü dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

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"AKKUYU NGS'NİN İLK ÜNİTESİNİ 2023'TE DEVREYE ALMAYI PLANLIYORUZ'

2017'de açıkladığımız milli enerji ve maden politikası bizlere rehberlik ediyor. Enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla uygun fiyatlarla karşılamaktır hedefimiz. 2027'de güneş ve rüzgarda 10'ar bin megavatlık ek kurulu güç katkısı hedefliyoruz. Eylül ayındaki Mersin seyahatimizde Akkuyu Nükleer Güç Santralini ziyaret ederek gelinen aşamayı gördük.

4 üniteden oluşan 4800 megavat kapasiteli santralimizde çalışmalar devam ediyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz. Türkiye'yi nükleer enerji kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil edeceğiz. Sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali faaliyetteyken Türkiye nükleer güç santraline sahip olmasın demek ihanet değilse gaflettir. Çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır.

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Dünyanın en temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevre ile bir ilgisi olmadığı açıktır. Çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışmalara da meydanı boş bırakmayacağız. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapanlara rağmen ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami kullanmaya devam edeceğiz.

"AKDENİZ'DE KARADENİZ'DE NE VAR NE YOK ÇIKARACAĞIZ"

Son yıllarda arama ve sondaj çalışmaların bir paradigma değişikliğine gittik.3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimizi ülkemizin filosuna dahil ettiler. Sahip olduğumuz filo ile 14 derin deniz kuyusu açtık. Ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan çirkin saldırıların birisi de kendi kaynaklarımızı milletimizin ifadesine sunmak kararlılığımızdır.

Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Muhalefet koruk diyor. Siz ne derseniz diyin, gemi sayımızı da artıracağız. Akdeniz'de de, Karadeniz'de de ne var ne yok çıkaracağız.

Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışıyoruz.

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Doğal gaz keşfimizin ardından sosyal medyada yazılanları şöyle bir hatırlayın. 'Keşfettiler ama çıkaramaz' dediler. Bir sürü saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu paylaşmak yerine sükut orucu tutan parti genel başkanlarını gördük. Yabancılar dahi tekrar ederken içimizdeki bu gafiller keşfi önemsizleştirmek için adeta seferber oldular. Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacak, ekonomimizdeki çarpan etkisi artacaktır. İnşallah gazı çıkardığımız anda biz bu gazı halkımızla paylaşacağız.

Varsın anası yavrusu düşünsün biz Karadeniz'de Akdeniz'de ne var ne yok bulup çıkartacağız.

Türkiye salgının yol açtığı zorlukları en hızlı atlatan ülkeler biri olmuştur. Muhalefet ne diyor? Şehir hastanelerinden rahatsız oluyorlar. Onlar olmasa biz koronavirüsle nasıl savaşacaktık. Şimdi de hastane var doktor yok diyorlar. Elinize dilinize dursun. Hepsi de var.