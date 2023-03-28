Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan ile görüşecek

Yeniden Refah Partisi, ittifak protokollerinin YSK’ya sunulmasına saatler kala Cumhur İttifakı’na katıldı. Cumhur İttifakı, protokolünü AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) olarak sundu. YRP’yi ittifaka dahil etme müzakerelerinin hiç kesilmediği öğrenildi. Dün sabah AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da bulunduğu heyet YRP ile buluştu. YSK’ya ittifak protokolünü sunma saati de 15.00’ten 16.30’a alındı. Uzlaşma olunca protokolde YRP’nin adı da yer aldı.