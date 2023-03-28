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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulunacak.

10:21 . 28/03/2023 Salı
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Fatih Erbakan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Fatih Erbakan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya gelecek.

Görüşme saat 16.00'da başlayacak

Görüşmenin saat 16:00'da başlaması bekleniyor.

4'üncü parti oldu


Geçen hafta AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan ziyaretten olumlu sonuç çıkmış

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Böylelikle, Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katılmış oldu.

İttifak protokolü YSK'ya teslim edildi

Mutabakatın ardından Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ile Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, YSK çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur 'İttifakı'na birlikte katılma kararı almıştır.

Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ise "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık. Muhterem başkanımız, saat 18.00'de genel bir açıklama yapacaktır."


#Recep tayyip erdoğan
#fatit erbakan
#yeniden refah partisi
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