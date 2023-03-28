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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası ilk açıklama: Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirildi. Erbakan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçime kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz. Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile, şerre engel olan bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkemizi düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik" dedi.

17:00 . 28/03/2023 Salı
Diğer
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın görüşmesi saat 16:10 sıralarında başladı.

Genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret 50 dakika sürdü. Görüşmede 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirildi.

Erbakan görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "
Seçime kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz. Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile, şerre engel olan bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkemizi düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik."

4'üncü parti oldu


Geçen hafta AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan ziyaretten olumlu sonuç çıkmış

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Böylelikle, Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katılmış oldu.


İttifak protokolü YSK'ya teslim edildi

Mutabakatın ardından Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ile Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, YSK çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur 'İttifakı'na birlikte katılma kararı almıştır.


Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ise "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık. Muhterem başkanımız, saat 18.00'de genel bir açıklama yapacaktır."


#Recep tayyip erdoğan
#fatit erbakan
#yeniden refah partisi
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