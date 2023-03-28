Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası ilk açıklama: Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik

Erbakan görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "

Seçime kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz. Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile, şerre engel olan bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkemizi düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik."