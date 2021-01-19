​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün evinde cansız bedeni bulunan Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için İstanbul Merkezefendi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Siyaset ve sosyolojiyi örtüştüren bir insandı. Kendisini 'beyaz Türk' olarak ifade ederdi. Ama hiçbir zaman da bunun savaşını vermezdi. Bir ifadesi de çok önemliydi; Laikim ama laikçi değilim" ifadelerini kullandı.
Erdoğan cenaze namazının ardından Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki mezarında ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da eşlik ettiği görüldü.