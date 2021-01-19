​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün evinde cansız bedeni bulunan Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için İstanbul Merkezefendi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Siyaset ve sosyolojiyi örtüştüren bir insandı. Kendisini 'beyaz Türk' olarak ifade ederdi. Ama hiçbir zaman da bunun savaşını vermezdi. Bir ifadesi de çok önemliydi; Laikim ama laikçi değilim" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:36 Erbakan'ın 1993'teki SİHA konuşması: Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim Eski Başbakan Necmettin Erbakan, 1993 yılındaki SİHA konuşması, Türkiye'nin bugününe ışık tutuyor. Yüksek teknolojili savunma silahları üreterek dünyada lider olacağımızı söyleyen Erbakan'ın “Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim. Her şey hayalden başlar bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız” sözleri gerçek oldu. Türkiye, milli İHA ve SİHA'larıyla dünyaya meydan okuyor. BiP'te paylaş

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Kalın ve Soylu eşlik etti

Erdoğan cenaze namazının ardından Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki mezarında ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da eşlik ettiği görüldü.

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OYNAT 02:36 Bir ömür mücadele: Erbakan Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümünde dualarla anılıyor. 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.





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