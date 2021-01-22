Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

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"Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır"

Cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin erken seçim beklentileriyle ilgili konuştu. Erken seçimin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Seçimlerle ilgili takvim Haziran 2023'tür. Bu tarihten daha erken seçim falan söz konusu değildir. Bu erken seçim yaygaraları demokrasi düşüncesi oturmamış olanların hayalleridir. Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu da Haziran 2023'tür." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:59 Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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