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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin net mesaj vererek, "Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim söz konusu değil, takvim Haziran 2023'tür. " ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

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"Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır"

Cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin erken seçim beklentileriyle ilgili konuştu. Erken seçimin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Seçimlerle ilgili takvim Haziran 2023'tür. Bu tarihten daha erken seçim falan söz konusu değildir. Bu erken seçim yaygaraları demokrasi düşüncesi oturmamış olanların hayalleridir. Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu da Haziran 2023'tür." ifadelerini kullandı.

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