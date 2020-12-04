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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilyayı Ermenilere versinler
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Fransa'nın skandal Dağlık Karabağ kararına yönelik açıklama yapan Erdoğan "Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Minsk Grubu arabulucu gruptur. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Arabulucusun, o yerle alakalı kendi Meclisinde, tabii bu Meclis'in devlete tavsiye kararı aynı zamanda. Macron, Fransa'nın başına beladır.

"TEMENNİM MACRON BELASINDAN FRANSA KURTULSUN"

Macron'la Fransa çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun.

Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Fransaya: Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun
OYNAT 01:31
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Fransaya: Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması yönünde Fransız hükümetine çağrıda bulunduğu karara ilişkin, 'Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.' dedi.


"MARSİLYA'YI ERMENİLERE VERSİNLER"

  • Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum.

'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı versinler'
OYNAT 00:28
'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı versinler'
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmam konusunda sıkıntı yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmam konusunda sıkıntı yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben de aşı olacağım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben de aşı olacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adım atmamız gerekiyor' şeklinde konuştu.


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