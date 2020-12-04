Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Fransa'nın skandal Dağlık Karabağ kararına yönelik açıklama yapan Erdoğan "Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Minsk Grubu arabulucu gruptur. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Arabulucusun, o yerle alakalı kendi Meclisinde, tabii bu Meclis'in devlete tavsiye kararı aynı zamanda. Macron, Fransa'nın başına beladır.
"TEMENNİM MACRON BELASINDAN FRANSA KURTULSUN"
Macron'la Fransa çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun.
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Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz.