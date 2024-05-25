Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Netanyahu ve hükümeti Gazze'ye saldırılarını sona erdirene kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz." dedi.