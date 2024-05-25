Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre
, görüşmede, Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal'de marttaki seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken, yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall'ın 25 Mayıs Afrika Günü'nü de tebrik etti.
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2 gün önce