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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Büşra Soyal
19:48 - 25/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:26 - 25/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaptı.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre
, görüşmede, Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal'de marttaki seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken, yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall'ın 25 Mayıs Afrika Günü'nü de tebrik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
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#Telefon
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