Cumhurbaşkanı Erdoğan eski ve yeni vekillere seslendi: Sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti milletin partisidir. Kuran da iktidara getiren de milletimizdir. AK Parti, millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Kadro değişimi de bayrak yarışıdır.

Partimizi medeniyetimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan büyük bir resim olarak görüyorum.

AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez.

Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin penceresinden hep birlikte kurtardık. Bugün de aynı azimle çalışmalıyız. Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçerken, çok çalışıp gayret göstermeliyiz. Evlatlarımıza gururla miras bırakacağınız bir Türkiye için var gücünüzle çalışmanızı istiyorum.

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Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum.

Bölgemizin ekonomik kriz ve savaşlarla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı dönemde birliğimiz daha güçlü olmalı.

SES TONU MERAK KONUSU OLMUŞTU

(Sesinin çatallaşması) Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz.

OYNAT 00:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses kısıklığının sebebini açıkladı: Çanakkale Köprüsü'nün açılışında şifayı kaptık Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda, eski ve yeni vekillerle buluşmasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma esnasında sesinin kısık olduğu gözlemlendi. Bir süre konuşmasına ara veren Erdoğan, 'Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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"KÜRESEL SARSINTI ÖNÜMÜZE TARİHİ BİR FIRSAT ÇIKARDI"

Salgınla beraber küresel düzeyde yaşanan sarsıntı önümüze tarihi fırsat çıkardı. Yaşadığımız zorlu hadiselerin etkisiyle ekonomi programımızda köklü bir değişikliğe gitme zorunluluğu ile karşılaştık. Kendi ihtiyaçlarımıza uygun yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin, ekonomik gerilimlerinin ardından Ukrayna-Rusya savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu dönemdeyiz.

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Hayat pahalılığının önüne geçmek ve vatandaşı ezdirmemek boynumuzun borcudur. Pahalılık var ama insanların istediği her ürüne ulaşabildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir.