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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

18:46 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:38 - 28/01/2024 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'de ikamet eden ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'de ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evinde babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu, şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edildiği belirtildi.

Erdoğan'ın ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.



Şehidimizin babası: "Evladımla gurur duydum"
Şehidimizin babası: "Evladımla gurur duydum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidimizin babası: "Evladımla gurur duydum" Bana 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz' dedi, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz'. Evladımla gurur duydum. 'Vatan için pislikleri temizleyeceğiz' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirli şehidin Odunpazarı ilçesindeki baba evini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, baba Nazif Evcin ve anne Ferah Evcin'e taziyelerini iletti. Şehit için Kur'an'ı Kerim okunmasının ardından dua eden Erbaş, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz" ayeti kerimesini hatırlatarak, "Biz hiçbir şehidimize ölü demiyoruz, onlar diridirler. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle Peygamberimize komşu oldu." ifadesini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Eskişehir
#Şehit
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