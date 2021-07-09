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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluştu: Annelerin bedduası onları vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Burada anneleri dinleyen Erdoğan "Kandil'dekilerin evlat diye bir sorunu yok. Ben inanıyorum ki Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır hiç endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki ailelerle buluştu: Annelerin bedduası onları vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çadır kurup evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak ailelerle bir süre görüştü. Görüşmenin bir bölümünde konuşması dışarı verilen Erdoğan, tüm evlatların aileleri ile buluşması için gerekli her adımı attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi.

"Sizlerin acısı bizim de acımızdır"

Erdoğan, "PKK’nın HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Kandil’de taciz onlar için bir sorun değil. Oradaki 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için sorun değil. Bunların yöneticilerinin umurunda değil. O yöneticilerinin evlat diye bir sorunları yok. Çünkü onlar taciz terörü üzerinden bu günlere geldiler. Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır Annelerinin bedduası onları vuracaktır endişeniz olmasın. Biz bu işin takibindeyiz. İçişleri Bakanlığımız, silahlı kuvvetlerimiz bunların üzerine üzerine gidiyor, hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar bu görevi kovalayacağız. Çünkü bulunduğumuz görev bize bunu buyuruyor. Şu anda parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz. Bugüne kadar 700 güne yaklaştık, bu sabrı sonuna kadar göstereceğinizden şüphem yok. Biz bu işi asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Sizlerin acısı bizim de acımızdır. Rabbim inşallah bu kalan yavrularımıza kavuşmayı da bizlere nasip etsin" diye konuştu.


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