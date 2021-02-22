Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Kılıçdaroğlu şehitlerimizde vebalin var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde, Hakkari ve Nevşehir İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor. https://t.co/6DZJjsMd1f
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde, Hakkari ve Nevşehir İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor. https://t.co/6DZJjsMd1f— Yeni Şafak (@yenisafak) February 22, 2021
Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:
İzmir'de bizimdir Hakkari de bizimdir.
Maşallah bu ne güzellik! İzmir İnşallah bir diriliş muştusunu bize veriyor. 2021 ile ilgili bir başka müjdeyi bugün aldığımızı görüyorum.
Ordularıyla bu aziz vatanımızı işgal edemeyeceklerini görenler yeni araçlarını devreye sokmuşlar. Bu aralar vahşi, barbar olanlardır.
Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu! Diyarbakır’daki anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu direniş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin her masum katlinde vebali vardır.
CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
CHP şürekası, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemi ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere; özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vazife oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum.
"Adam zannettim"
Bakanlarımız gidip CHP Genel Başkanı'nı bilgilendirelim dedi, ben de evet dedim. CHP'nin başındakini adam zannettim. Gitsinler anlatsınlar dedim. Diyorlar ya haberimiz yok. Esas kaynağından anlatsınlar istedim. Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın dedim. İkili görüşmelerden sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan lafıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. Dertlerinin hakikat olmadığını, kendilerine tebliğ edilen misyonu yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.
"Enerjideki başarıları yüzünden çıldırıyorlar"
Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi.
Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar.
Berat Bey de hukuk çerçevesinde yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok dava açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeflerimizden uzaklaştıramazlar.
- Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz.
Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz.
AK Parti Genel Merkez gençlik kollarımızın 15 Mart'ta yapılacak olağan büyük kongresinde İzmir Gençlik Kolları başkanımız Eyüp Kadri İnan kardeşimizi aday gösteriyoruz.