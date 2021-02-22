Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Kılıçdaroğlu şehitlerimizde vebalin var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde, Hakkari ve Nevşehir İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor. https://t.co/6DZJjsMd1f — Yeni Şafak (@yenisafak) February 22, 2021

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

İzmir'de bizimdir Hakkari de bizimdir.

Maşallah bu ne güzellik! İzmir İnşallah bir diriliş muştusunu bize veriyor. 2021 ile ilgili bir başka müjdeyi bugün aldığımızı görüyorum.

Ordularıyla bu aziz vatanımızı işgal edemeyeceklerini görenler yeni araçlarını devreye sokmuşlar. Bu aralar vahşi, barbar olanlardır.

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Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu! Diyarbakır’daki anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu direniş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin her masum katlinde vebali vardır.

CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

CHP şürekası, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemi ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere; özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vazife oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum.

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OYNAT 03:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, PKK'nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvuruyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.' Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de projenin yandaşlarıdır' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gara operasyonunun milletimizde yol açtığı öfkeyi PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanlarda PKK'nın güç durumda kalmasını engellemek için, akla ziyan yollara başvurması bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Berat Beyle ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur' dedi.



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"Adam zannettim"

Bakanlarımız gidip CHP Genel Başkanı'nı bilgilendirelim dedi, ben de evet dedim. CHP'nin başındakini adam zannettim. Gitsinler anlatsınlar dedim. Diyorlar ya haberimiz yok. Esas kaynağından anlatsınlar istedim. Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın dedim. İkili görüşmelerden sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan lafıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. Dertlerinin hakikat olmadığını, kendilerine tebliğ edilen misyonu yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.

"Enerjideki başarıları yüzünden çıldırıyorlar"

Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi.

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Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar.

Berat Bey de hukuk çerçevesinde yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok dava açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeflerimizden uzaklaştıramazlar.

Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz.

OYNAT 03:02 "İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milleti sıfatıyla mecliste yer almasıdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Berat Albayrak'ı ve tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan kampanya yürütülüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığım CHP'lilerin bu söylemlerini görmezden geldik. Bu iş artık ailemize saldırı boyutuna vardı. CHP, şahsım ve ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyor. Bu işle özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek bize vacip oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milleti sıfatıyla mecliste yer almasıdır' ifadelerini kullandı.



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Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz.

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