Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyatların arkasında fırsatçılık var

Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'yi vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini beraber verdik. Üretimde ve ihracatta ülkemizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Türkiye yüzyılını da yine çiftçilerimiz ile omuz omuza inşa edeceğiz'' dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;





Değerli çiftçi kardeşlerim, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.





Sizlerin vasıtasıyla toprağı işleyen kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türk tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer'i rahmetle yad ediyorum. Sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.





Gönüllerimizi buluşturan Tarım Bakanlığı'mıza ve ziraat odaları birliğine teşekkür ediyorum. Alın teri ile toprağı sulayan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.





Çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim milletime sizlerin yokluğunu yaşatmasın.









'15 Temmuz'da öne atılanların en başında çiftçilerimiz vardı'





Demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da öne atılanların en başında çiftçilerimiz vardı. Birileri bankamatiğe koşarken çiftçi kardeşlerim 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi.





Elindeki tüm imkanlarla darbeci hainlere karşı koyan çiftçilerimizin vatanperverliğini unutmayacağız.





Türkiye'yi vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini beraber verdik. Üretimde ve ihracatta ülkemizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Türkiye yüzyılını da yine çiftçilerimiz ile omuz omuza inşa edeceğiz.





Yüce Allah bizleri topraktan yarattı. Ondan elde ettiğimiz nimetlerle hayatımızı sürdürüyoruz.





'Toprak olmazsa hayat olmaz'





İnsanoğlunun sadık yâri topraktır. Toprak olmazsa hayat olmaz. Biz toprağa ne kadar değer verirsek toprak da bizi besler, yaşatır bağrına basar.





Alın teri dökmez, gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz, doyurmaz, beslemez.





Çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi verdik. Sorunlara modern çözümler bulmak için yoğun mesai harcadık. Ciddi destek ve hibeler sağladık.





Tarım sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. 21 yılda 1 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. Bu yılın tarım desteği yıl sonunda 91 buçuk milyar liraya çıkacak.









'Tarım sektörü ile ilgili gerçek dışı iddialar gündeme geliyor'





440 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Tarsim ile çiftçimizin alın terini koruyoruz. Tarım sektörü ile ilgili gerçek dışı iddialar gündeme geliyor.





Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor. Bu iddialar eli nasırlı çiftçilerimizin emeğine hakarettir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var ama Türkiye'de tarım bitti demek sadece cehalet değil art niyetin işaretidir.





Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz. Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız.





Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık.





'Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir'





117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık özel önem verdiğimiz diğer alan. Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir.





Suni fiyat artışlarını inceledik, sebeplerini araştırdık. Fahiş artışlarının piyasa şartları ile izah edilemeyeceği herkesin malumudur. Piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık var. Kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu ile piyasayı bozmakta.





Milletin aşına, ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyona karşı yürüttüğümüz mücadeleyi fiyat oyunlarına kurban veremeyiz.





Hayvancılıkta şikayetleri giderecek yeni politikaları devreye koyuyoruz. İlk defa genç ve kadın üreticilere yüzde 70 ek destek sağlayacağız. Hayvan hastalıkları ile mücadelede yeni tedbirler alacağız.









'Bin 382 tarım ve gıda ürününün coğrafi işareti tescil edildi'





Yenilenebilir kaynakların kullanılacağı organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 adet organize tarım bölgesinin sürecini hızlandırdık. Bin 382 tarım ve gıda ürününün coğrafi işareti tescil edildi.





Tüm planlarımızı gelecek 30 yılı dikkate alarak yapıyoruz. Sadece nüfusumuz değil turist sayımız da artıyor. 57 milyon yabancıyı misafir ettik geçen sene. Bu sene 60 milyonu aştık.





Tarım ürünleri açısından talebin yükselmesine yol açacak bu. Devletler gıda konusunda daha çok korumacı davranmaya başladı. Dünya için tarım ikamesi mümkün olmayan sektör olmaya doğru ilerliyor. Politikalarımızı buna göre şekillendiriyoruz.





'Biz su zengini değiliz, tam aksine su fakiriyiz'





Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Destekten faydalanan çiftçi sayısını artıracağız. Biz su zengini değiliz, tam aksine su fakiriyiz. Burada israfı ortadan kaldıracağız. Şehirlerimizin tarım alt yapısını daha da güçlendireceğiz.





Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok.





Kirletilecek tek bir karış toprağımız da yok. Gelecek nesillerin bizlere emaneti olan bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum.



