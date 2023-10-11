Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan’ı kabul etti

Fatih Erbakan - Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, kabul etti.
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1 saat önce
Fatih Erbakan - Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, kabul etti.
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'de hiçbir hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Filistin'i işgalini bir kez daha haritayla gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, alınan tedbirlerle birlikte otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının ortadan kalkmaya başladığını söyledi. 'Tüketici hakkı kul hakkıdır, fırsatçılık tespit edersek gereğini yaparız' diyen Erdoğan, ''Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız'' açıklamasında bulundu.
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