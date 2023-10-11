Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan’ı kabul etti

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'de hiçbir hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Filistin'i işgalini bir kez daha haritayla gösterdi.