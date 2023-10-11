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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, kabul etti.

17:28 . 11/10/2023 Çarşamba
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Fatih Erbakan - Recep Tayyip Erdoğan

Fatih Erbakan - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, kabul etti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Fatih Erbakan
#Külliye
1 saat önce
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