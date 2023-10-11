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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüketici hakkı kul hakkıdır fırsatçılık tespit edersek gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, alınan tedbirlerle birlikte otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının ortadan kalkmaya başladığını söyledi. 'Tüketici hakkı kul hakkıdır, fırsatçılık tespit edersek gereğini yaparız' diyen Erdoğan, ''Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
14:45 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor, yıkılan iş yerlerimizi yeniden yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerimizi onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız.


Otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda mesafe aldık. Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız.


Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız.


Tüketici hakkı kul hakkıdır fırsatçılık tespit edersek gereğini yaparız. Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız.


Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e 'Gazze' uyarısı: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e 'Gazze' uyarısı: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Filistin ve İsrail arasında yaşanılanlarla ilgili olarak Erdoğan, ''İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz, Gazze'deki sivillerin katledilmesini de asla kabul etmiyoruz. Bir şehrin suyunu elektriğini kesip, ibadethanelerini okullarını yıkarak, içinde sivillerin yaşadığı binaları yerle yeksan ederek, utanç verici yöntemle yapılanlar çatışma değil katliamdır. Sivil insanları katletmek devlet değil örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Ne bölgenin ne de dünyanın inansın trajedilerinin sürmesine tahammülü yoktur'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#TOBB Şura Salonu
#26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi
36 dakika önce
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