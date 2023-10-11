Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüketici hakkı kul hakkıdır fırsatçılık tespit edersek gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor, yıkılan iş yerlerimizi yeniden yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerimizi onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız.
Otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda mesafe aldık. Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız.
Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız.
Tüketici hakkı kul hakkıdır fırsatçılık tespit edersek gereğini yaparız. Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız.
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