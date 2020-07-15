Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülere dünyayı dar edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Şehit Aileleri ile Yemek etkinliğinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleriyle buluşuyor#15Temmuz https://t.co/NcSn3W3diW — Yeni Şafak (@yenisafak) July 15, 2020

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Bir baba olarak biliyorum ki evladını yitirmiş bir anne babayı teselli etmek çok zor.

O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı.

Eski Türkiye artık mazide kalmıştır.

36 ülkede fitne yuvalarının kapılmasını sağladı.

Son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik

15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' iftirasını atanlar şehit yakınlarının acını istismar ederken biz sizlerin aynında olmaya devam ettik.

Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir. vatanımız

Devletimizi 40 yıl boyunca habis bir ur gibi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok kararlı tedbirler aldık. Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi ve istihbari unsurları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Son FETÖ'cu hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

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OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkası olduğunu belirterek, 'Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.' diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Attığı kurşunla darbenin seyrini değiştiren kahraman asker: Ömer Halisdemir Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki ÖKK askerlerini Diyarbakır'dan taşıyan uçak, darbe girişimine destek vermek amacıyla saat 01.13'te Etimesgut Havalimanı'na indi. Terzi ve ekibi, buradan helikopterlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına hareket etti. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, 'Sana tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et.' dediği ÖKK'de görevli Astsubay Ömer Halisdemir, ÖKK karargahına gelen Tuğgeneral Terzi'yi vurarak öldürdü. Ancak Halisdemir de Terzi'nin ekibindeki darbeci askerlerce şehit edildi. Darbe girişiminin 4. yılında kahraman asker Ömer Halisdemir, dualarla anılıyor.

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OYNAT 00:00 FETÖ elebaşı 4 yıldır neden iade edilmedi? Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti . Fakat Türkiye'nin ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ve üst düzey örgüt mensupları için yaptığı talepler karşılık bulamadı. Aradan geçen süre boyunca Türkiye ve ABD arasında daimi gündem konusu olan Gülen'in iadesine dair neler yaşandı? Gelin birlikte inceliyelim. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

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