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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülere dünyayı dar edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır" ifadelerini kullandı. "Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz." diyen Erdoğan, "Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik" diye konuştu.


Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Şehit Aileleri ile Yemek etkinliğinde konuştu.

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Bir baba olarak biliyorum ki evladını yitirmiş bir anne babayı teselli etmek çok zor.

O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı.

Eski Türkiye artık mazide kalmıştır.

36 ülkede fitne yuvalarının kapılmasını sağladı.

Son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik

15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' iftirasını atanlar şehit yakınlarının acını istismar ederken biz sizlerin aynında olmaya devam ettik.

Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir. vatanımız

Devletimizi 40 yıl boyunca habis bir ur gibi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok kararlı tedbirler aldık. Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi ve istihbari unsurları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Son FETÖ'cu hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.


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