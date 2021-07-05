Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖnün kritik ismi Orhan İnandının yakalandığını açıkladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından terör örgütleri ile mücadelenin geldiği aşamayı özetleyerek FETÖ yakalamaları ile ilgili önemli bir ismin daha Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişinin Türkiye’ye getirildiğini belirten Erdoğan, "FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir." dedi.

Haber Merkezi Tvnet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖnün kritik ismi Orhan İnandının yakalandığını açıkladı
FETÖ Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı. Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişinin Türkiye’ye getirildiğini belirten Erdoğan, terör örgütleri ile mücadelenin geldiği aşamayı özetledi. Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından açıklaması şöyle:

"Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
OYNAT 02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.


FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı kimdir?

  • Orhan İnandı, Kırgızistan’da 1990’lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor. Kırgızistan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini Sapat olarak değiştirmiş, okulların genel müdürlüğüne bir Kırgız vatandaşı getirilmişti. 1992 yılından itibaren Kırgızistan’da faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurumu bünyesinde 16 liseyi, bir üniversiteyi, 5 orta okulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan’da bulunan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.


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