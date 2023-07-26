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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

14:32 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Mahmut Abbas - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Heniyye

Mahmut Abbas - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Heniyye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna resmi akşam yemeği verecek.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Mahmut Abbas
#Haniye
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