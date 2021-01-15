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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan finans dünyasına seslendi: Bana yüksek faizle değil yatırımla gelin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyelerine hitap etti. Finans çevrelerine, özel ve kamu bankalarına da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle bir yere varamayız mücadeleye devam edeceğim. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz" dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyelerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finans çevrelerine, özel ve kamu bankalarına da seslenerek "Yüksek faizle bir yere varamayız mücadeleye devam edeceğim. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz" diyerek devam etti:

“Yüksek faize karşıyım. Beni dinlerler dinlemezler o ayrı. Yüksek faizler ile bir yere varamayız. Ülkemize son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız mücadeleye devam edeceğim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız mücadeleye devam edeceğim

Borç stoku 150 milyar lira azaldı

Asıl işin faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmek olduğunu belirten Erdoğan, son günlerde Türk lirasının değer kazanması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz. Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti."

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