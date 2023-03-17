Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.





Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Ortak hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.





Türkiye dünyanın eli en kanlı yapıları ile mücadele ediyor. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yeri olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin bekasına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan zirvede onay vermiştik. İmzalanan 3'lü mutabakat ile Türkiye'nin haklı isteklerini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın samimi adımlar attığını gördük. Ülkemizin hassasiyetlerine gösterdikleri önem nedeni ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay sürecini başlatıyoruz.





"İsveç teröristlere kucak açtı"

Bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm caddesi sürekli olarak YPG/PYD/PKK uzantıları bu caddede sürekli gösteriler oluyor. sayın Başbakan'a da 120 terörist listesi verdik. Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bu teröristleri bize vermeyince buna olumlu yaklaşmamız mümkün değil.





Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak durumunda kaldık. Dışişleri Bakanlığı'ndan yazı bana geldi. Bende yazıyı parlamentomuza gönderdim. Bundan sonrası komisyon... Komisyondan Genel Kurul'a gidecek. Temenni ederim ki seçim öncesi yetişecek.





Finlandiya Cumhurbaşkanından Erdoğan'a övgü: Dünyada bunu sadece siz yapıyorsunuz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö açıklamaları; Davetiniz için ve aynı zamanda ev sahipliği için teşekkür ederim. Uzun, kapsamlı ve derin görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz burada Türkiye'de son derece devasa bir afetin yaşandığını gördük.























