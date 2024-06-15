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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi için bulunduğu İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gelmişti. Temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'ye katılmak üzere geldiği Puglia bölgesinden Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri uğurladı.

00:23 - 15/06/2024 Cumartesi
IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya temasları sona erdi.

G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Puglia bölgesine gelen Erdoğan, Türkiye'ye hareket etti.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı

Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra cumhurbaşkanlığı uçağında Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yer aldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#G7 Zirvesi
#İtalya
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