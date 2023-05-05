Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki petrolü vatandaşımıza uygun fiyatla vereceğiz

Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sınırlarımızın dışlarındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.