Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki petrolü vatandaşımıza uygun fiyatla vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'ın artık terörle değil petrol zenginliğiyle anılacağını söyledi.
"Devletinize güvenin"
Erdoğan'ın açıklaması şöyle;
- Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sınırlarımızın dışlarındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.
"Gabar'daki petrolü vatandaşımıza uygun fiyatla vereceğiz"
Müjdeyi Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs’ta Konya mitinginde yaptığı açıklamada Şırnak’ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.
Erdoğan’ın duyurusunu yaptığı Şırnak’ta, Gabar Dağının zirvesindeki 1 milyar varil rezerv alanına sahip şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın isminin verildiği petrol kuyusu, törenle faaliyete geçmişti.