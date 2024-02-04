Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: Biz söz verdik mi yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuşuyor https://t.co/PgYXUeR09z — Yeni Şafak (@yenisafak) February 4, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gaziantep Nurdağı'nda yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır.

"Burası bölgenin çekim merkezi olacak"

Gaziantep Şehir Hastanesi’nin 1875 yatak kapasitesi yanında 4 bin 500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecek. Bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak.

"İlk konutları teslim ediyoruz"