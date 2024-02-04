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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: Biz söz verdik mi yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır." dedi.

14:07 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 14:52 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gaziantep Nurdağı'nda yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır.

"Burası bölgenin çekim merkezi olacak"

Gaziantep Şehir Hastanesi’nin 1875 yatak kapasitesi yanında 4 bin 500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecek. Bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak.

"İlk konutları teslim ediyoruz"

İslahiye’de yapımı tamamlanan konutlarımızın teslim törenini gerçekleştireceğiz. 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.

#Gaziantep
#Recep Tayyip Erdoğan
#Açılış
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