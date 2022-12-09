Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazprom Başkanı ile görüştü Gaz merkezi için kritik temas
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazprom Başkanı ile görüştü: Gaz merkezi için kritik temas

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıklarını ele aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazprom Başkanı ile görüştü: Gaz merkezi için kritik temas
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.

Gazprom, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazprom CEO'su Miller'in Başkan Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğini duyurdu.

"GÖRÜŞMEDE RUS GAZININ TÜRKİYE'YE ARZI KONUŞULDU"

  • Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

BAKAN DÖNMEZ İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Ziyaret kapsamında Miller ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir araya geldi.

PUTİN NE DEMİŞTİ?: "TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ DAĞITIM MERKEZİNİ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının "eksiksiz" yapıldığını belirtmişti.

Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." demişti.

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söylemişti.

Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
DÜNYA
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı Putin ile birlikte verdik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı Putin ile birlikte verdik

Gazprom Başkanı Miller kritik tarihi duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başlıyoruz
EKONOMİ
Gazprom Başkanı Miller kritik tarihi duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başlıyoruz

Gazprom'dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler gelecek hafta başlıyor
DÜNYA
Gazprom'dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler gelecek hafta başlıyor

Putin'in enerji krizine Türkiye formülü dünya basınında
DÜNYA
Putin'in enerji krizine Türkiye formülü dünya basınında

Gazda merkez Türkiye olsun
DÜNYA
Gazda merkez Türkiye olsun
Derbi tarihi belli oldu

Süper Lig'de 4 haftalık maç programı belli oldu.
Uzatmalara gitti

Uzatmalara gitti

​Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ile Brezilya karşılaşıyor.
Paha biçilemiyor

Paha biçilemiyor

19 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

Bulgaristan ile yeni adım: İş birliğimiz daha da gelişecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendisliği imzası taşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.