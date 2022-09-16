Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.

'İmkanlarla birlikte sorunların da büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde Türkiye'nin cömertliğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Ekonomik durgunluk, tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi.

Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi

En acı örneği koronavirüs salgınında yaşandı. Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremedi. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz.

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FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi. Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. BiP'te paylaş

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