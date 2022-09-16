Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında birlik olmanın önemine ve koronavirüs salgınına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En acı örneği koronavirüs salgınında yaşandı' diyerek sözlerini sürdürdü. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi. Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağlandık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.
'İmkanlarla birlikte sorunların da büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde Türkiye'nin cömertliğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü.
Ekonomik durgunluk, tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi.
Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi
En acı örneği koronavirüs salgınında yaşandı. Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremedi. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz.