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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında birlik olmanın önemine ve koronavirüs salgınına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En acı örneği koronavirüs salgınında yaşandı' diyerek sözlerini sürdürdü. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi. Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağlandık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.

'İmkanlarla birlikte sorunların da büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde Türkiye'nin cömertliğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Ekonomik durgunluk, tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi.

Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi

En acı örneği koronavirüs salgınında yaşandı. Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremedi. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
FOTOĞRAF 6
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.
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Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi.
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Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.


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