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EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Sosyal medyanın size gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. Erdoğan, ''Ders kitaplarını ücretsiz şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Artık yardımcı kitapları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Kız çocuklarımızın okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı. Teknofest kuşağının en donanımlı açıdan yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Sosyal medyanın size gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimize teşekkür ediyorum Terör örgütleri tarafından hayattan koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmet ile anıyorum.

Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz.

20 yıl önce ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirtmiştik.

Ders kitaplarını ücretsiz şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Artık yardımcı kitapları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz.

Kız çocuklarımızın okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı.

Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi hayata geçirdik.

Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin tamamının, güzel dilimizi nitelikli bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz.

Teknofest kuşağının en donanımlı açıdan yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz.

Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz.

İnşallah Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum.

Sevgili gençler, güzel ülkemizin umudu, yarını sizlersiniz.

Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Sosyal medyanın size gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Şanlı tarihinizle, zaferlerinizle, kültürünüzle gurur duyun.

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