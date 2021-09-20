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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, devlet yurtlarına ait kapasite bilgilerini paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Muhalefet partileri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yurt sayılarının yetersiz olduğu gerekçesiyle iktidarı hedef aldı.

Asılsız ithamlarla Gençlik ve Spor Bakanlığını hedef alanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz"

"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz." dedi.

YURT SAYISI DÖRT KAT ARTTI

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, 2002 yılında 190 olan yurt sayısının bu yıl itibarıyla 769'a yükseldi.

Ayrıca; 2002 yılında 182 bin 258 olan yurt yatak kapasitesi 719 bin 567'ye, yurt bulunan ilçe ilçe sayısı 75 il 57 ilçeden 81 il 241 ilçeye, beslenme yardımı aylık 9 liradan 570 liraya, kredi burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550'den 1 milyon 449 bin 387'ye yükseldi.

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