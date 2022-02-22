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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco ile görüştü.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’in ardından Afrika turunun son durağı olan Gine Bissau ziyaretini yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle iptal etmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gine Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecektir" denildi.

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