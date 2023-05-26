|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönlümüz milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "önce ülkem ve milletim" diyen vatandaşlara çağrıda bulunduğunu belirterek, "Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım" dedi.

09:26 . 26/05/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs'ın demokrasinin en sancılı yol ayrımlarından, 29 Mayıs'ın da İstanbul'un fethiyle tarihin en önemli zaferlerinden olduğunu kaydetti.


Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılardan ders aldıkları, zaferlerle gurur duydukları bir şölene çevirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar 85 milyon vatandaşın hayatına katkıda bulunan hizmetleriyle 81 vilayetin her karışına dokunan eserleriyle sözlerinin eri olduklarını ispatladıklarını vurguladı.



Erdoğan, 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:


"Buradan 'önce ülkem ve milletim' diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedi ve ezeli kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristler Londra tefecileri Amerikalı şirketler kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristler Londra tefecileri Amerikalı şirketler kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Türkiye
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı saat kaçta? 26 Mayıs il il Cuma namazı saatleri