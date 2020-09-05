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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesini açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına ilişkin "Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor" ifadeleri ile sitem etti. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de "Karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır" diyen Erdoğan, "Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor." ifadelerini kullandı. "Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor." diyen Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." diye konuştu.

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

SALGIN DÖNEMİNDE ÇOK SAYIDA SAĞLIK KURUMUNU FAALİYETE GEÇİRDİK

Hastanemizin İstanbul'umuza, Türkiyemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hocamızı rahmetle yad ediyorum.

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır.

Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti olarak her ihtimale hazırız
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti olarak her ihtimale hazırız
Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk Milleti olarak biz, her ihtimale ve her sonuca hazırız' şeklinde konuştu.


758 yatak kapasiteki Gözdepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşaa edilecek 2. kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.

SÜREKLİ SÖYLEMEMİZE RAĞMEN TAVSİYELERE UYULMUYOR

Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

Maalesef bu virüsün yayılmasının önüne geçmek için bilim henüz kesin bir çare üretememiştir.

Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz.

Ne pahasına olursa olsun istikbal mücadelesini zafere taşıyacağız
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Ne pahasına olursa olsun istikbal mücadelesini zafere taşıyacağız

Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır.

Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor.

AA
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor.

Biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığından endişeliyiz.

Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz.

Herkesi salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

TÜRKİYE'NİN BİR DAHA AYNI TUZAĞA DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır.

Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.

'Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar'
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'Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üzerimizde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar' ifadelerini kullandı.

Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

AA
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Hakikatleri karşımızdakiler de çok iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor.

YA DEMOKRASİ DİLİYLE YA DA SAHADA ACI TECRÜBEYLE ANLAYACAKLAR

Halbuki biz her platformda, her mesajımızda, Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu görüşümüzde samimiyiz. Sorun? Karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar.

Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.

Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını farkettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz.

Türkiye her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir.

Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimal ve sonuca hazırlıklıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı: Ülkemize çağ atlatmaya devam edeceğiz
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SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca şöyle konuştu:

Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır.

Talebesi olmakla onur duyduğum bir hekim olmanın yanı sıra, yakın tarihimize önemli bir izler bırakmıştır.

Hocamız arkadaşlarıyla birlikte milletiyle birlikte barışık devlet anlayışında önemli katkılar vermiştir.

Göztepe Şehir Hastanesi'nin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bu cennet vatanı asla böldürtmeyecektir
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