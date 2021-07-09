Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü silahtan değil aziz milletimizden alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Camimizin eski görkemine kavuştuğunu biz de yerinde görmüş olduk. Diyarbakır annelerinin misafiri olacağız. Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını aştılar. Bu cesur anneler 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü gösterdiler. Muhalefet acaba gelip kaç kez Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler?

Diyarbakır anneler, terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre etti. Bu kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar bakan arkadaşlarım, kadın kollarım ziyaret ettiler, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler. Bugün de ben ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

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Gençlerimizle bir araya geldikten sonra inşallah Diyarbakır programımızı bu akşam bitireceğiz. Bu gençler Ankara'da kütüphanemizde yapmış olduğumuz sorulu cevaplı görüşmelerde, bir Diyarbakırlı gencimiz dedi ki Diyarbakırımıza gelip de gençlerle orada olabilir miyiz?

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Danışma Meclisi Toplatısı'nda konuşuyor https://t.co/vNUJP49oBj — Yeni Şafak (@yenisafak) July 9, 2021

Sevgili gençler, kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta önem görüyorum. Biz bugün sadece açılış ve ziyaret yapmaya gelmedik, aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek için geldik. Sizlerin görüşlerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum. Toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

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Kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızın farklı yerlerinde görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımdan vefat edenler olduğu gibi kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski gençlik kolları başkanımız Yunus Koca, 31 Ağustos 2015 tarihinde iş yerinde, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert 10 Ekim 2016 tarihinde iş yerinde şehit edildi. Şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler ve şehit oldular.

Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın bir safhasında ne de AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik.

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"DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRMAMAK İÇİN..."

Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çalışıyor gayret gösteriyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan şiddetten değil yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek, 2023'e giden süreçte de bizi ağır süreçlerin beklediği görülüyor. Dikkat ederseniz son günlerce CHP'li siyasetçilerin beyanların çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Parti teşkilatlarını saran tecavüz, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.

CHP'YE TEPKİ: YENİ BİR PROJE YAPIYORLAR

Bugün tüm teşkilat buradayız, biz de Diyarbakır ile bir başka memnuniyet duyuyoruz. Gençler içeride kin, nefret, husumet varsa söylem de nefreti besler, siyaseti zehirler. İnsanın içinde aşk varsa, dürüstlük varsa bu yaptığı işten kullandığı dile kadar her şeyine akseder. CHP'ye baktığımızda bu sözü daha iyi kavrıyoruz.

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Ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir önerileri, tek bir sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler.

Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne Doğu’dan koptuk ne Güneydoğu’dan koptuk. Devamlı burada olduk. Bölücü terör örgütünün akıttığı kandan gözyaşından habersizler. Evladını Kandil’deki terör baronlarına kaptıran annelerin dinmeyen yürek sızısından habersizler. Kamu görevlilerimizin fedakarlığından habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüklerinden sadece kendi sır dünyalarını görüyor, çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamıyorlar.

Anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler, askerimizin, polisimizin, kamu görevlilerimizin fedakarlıklarından habersizler. Biz siyaseti milletimiz için ve milletimizle birlikte yapıyoruz. Milletimizle irtibatımızı korumamız, gönül bağımızı canlı tutmamız gerekiyor. 2023 Haziran'ına kadar kapı kapı dolaşmaya, gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız?

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