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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Erdoğan görüşmede, AB heyetine Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin zaruri olduğunu söyledi. Yunanistan'ın kışkırtmalarına karşı Türkiye'nin tutumunu koruduğunu belirtti. 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Somut çalışmaların önünü açacak netice bekliyoruz

Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

  • Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen, bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi.

Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması" bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
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