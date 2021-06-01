Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor

Ayrıntılar geliyor...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Koronavirüs salgını

Maske ve sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman maskeden de kaçabilmek, kurtulmak mümkün olur. 1.5 metre mesafeye dikkat edilirse maskeden kurtulabiliriz. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak.

Aşılarımız geliyor. 50-55 yaş grubunu tamamlayacağız. Aşıları yoğun şekilde yaptığımızda tedbiri olacağız. Ben üç aşımı oldum. Bir de antikor testi oldum. Hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladık.

Yeni anayasa çalışmaları

Çalışmalarda detaya girersem ittifak ortağımıza yanlış yapmış olurum. Çalışmayı yapan heyetle arkadaşlarımız bir araya gelecek ve çalışmaları yapacağız. Çalışmanın ardından çıkarılması gereken ilave edilmesi gereken maddeleri konuşacağız. Tamam dediğimiz anda da Devlet Bey'e de görüşeceğiz. Birlikte yapacağımız bu çalışma Cumhur İttifakı'nın ortak çalışması olacak.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki anlaşmaların tamamına varız