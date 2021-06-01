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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi resmi törenle karşıladı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashviliyi resmi törenle karşıladı
Gürcistan Başbakanı Garibashvili - ​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde tören alanına gelen Garibashvili’yi Külliye girişinde karşıladı. Erdoğan ve Garibashvili’nin tören alanındaki yerlerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.



Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Konuk Başbakan Garibashvili, tören kıtasını selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Garibashvili, heyetlerini birlerine takdim etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Garibashvili, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdikten sonra resmi karşılama töreni sona erdi.

Karşılamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.

Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanacak ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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