Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Haber Merkezi AA
Zurabişvili - Erdoğan
Zurabişvili - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Zurabişvili görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali ile telefonda görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali ile telefonda görüştü
Abone Ol Google News
ABDnin en kara günü

ABD'nin en kara günü

Bir günde gerçekleşen en çok ölüm.
İnce temizlik başladı

İnce temizlik başladı

​Belediyeler yeni sistemi sokak sokak uyguluyor.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Motorine<br>büyük indirim

Motorine
büyük indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
31 şehirde sokağa çıkma yasağı

31 şehirde sokağa çıkma yasağı

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi, detayları açıkladı.

Bir yıldan<br>önce kalkamaz

Bir yıldan
önce kalkamaz

Koronavirüs etkisiyle ​ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı.

Bravo maskeli kahramanlar

Bravo maskeli kahramanlar

​Koronayı yener yenmez yeniden göreve koştular.
Burası İETT garajı

Burası İETT garajı

Şoförler isyanda: Maskeler bez, eldiven verilmiyor, 7 kişi virüs kaptı.
Kurtuluyoruz

Kurtuluyoruz

​Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Artış hızı kırıldı...
Tüyler ürperten görüntü

Tüyler ürperten görüntü

Virüsün merkezi New York'ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı.
Evime ekmek<br>götüremiyorum

Evime ekmek
götüremiyorum

İBB'nin ödeme yapmadığı firma çalışanları isyanda.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

​Milyonlar #evdekal'ırken sorumsuzlar salgına davetiye çıkarıyor.
Şaşkına çeviren olay

Şaşkına çeviren olay

​Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.