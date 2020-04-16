Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Zurabişvili görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Zurabişvili görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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