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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.

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