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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız kazanç elde edenlerin üzerine kararlılıkla gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanlığının fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla gerekli adımları attığını belirten Erdoğan, ''Haksız kazanç sağlamaya çalışanların üzerine kararlılıkla gideceğiz'' ifadelerini kullandı.

20:22 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Ticaret Bakanlığının fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla gerekli adımları attığını belirten Erdoğan, ''Haksız kazanç sağlamaya çalışanların üzerine kararlılıkla gideceğiz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu satırlara yer verdi:


'Ticaret Bakanlığımız fiyat manipülasyonunun önüne geçmek için gerekli adımları atıyor. Haksız kazanç sağlamaya çalışanların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz.'


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ticaret Bakanlığı
#haksız kazanç
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