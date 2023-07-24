Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız kazanç elde edenlerin üzerine kararlılıkla gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında Kıbrıs meselesine değindi. Adadaki kriz karşısında Türkiye'nin hiçbir zaman çözümden kaçmadığını ve kaçmayacağını ifade eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz." dedi.