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Cumhurbaşkanı Erdoğan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Erdoğan - Berdimuhamedov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü.

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

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