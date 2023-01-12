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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 2053'te net sıfır emisyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon 'AR-GE ve Yenilik Atılımı' Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Artık dışarıya gıpta ile bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altında olan bir Türkiye var'' açıklamasında bulundu. 'Türkiye Yüzyılına attığımız adımlar ile güçlü bir giriş yapıyoruz' diyen Erdoğan, ''2053 ne fısır emisyon hedeflerimizin uygulanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak AR-GE maliyetlerini destekleyerek sıfır emisyon yolunda devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 2053te net sıfır emisyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Artık dışarıya gıpta ile bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altında olan bir Türkiye var.

Türkiye Yüzyılına attığımız adımlar ile güçlü bir giriş yapıyoruz.

Hedefimiz Paris İklim Anlaşmasıyla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmaktadır.

2053 ne fısır emisyon hedeflerimizin uygulanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynaklarımızı etkin kullanarak AR-GE maliyetlerini destekleyerek sıfır emisyon yolunda devam edeceğiz.

Siyasetten ekonomiye, sosyal alanlardan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz.

Türkiye Yüzyılı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür.

İnanç, medeniyet ve tarihimizin bize gösterdiği istikamette ilerliyoruz.

Bugün bilimin, teknolojinin ve üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline geldik.

Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıklarının sembolü Türkiye Yüzyılı Vizyonumuza en büyük katkıyı sizden bekliyoruz. Bilim diyoruz, dijital diyoruz, iletişim diyoruz, hepsinin temelinde bilim var teknoloji var.

Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni duraksamalara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır.

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