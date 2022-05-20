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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Kolombiya ile 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkelerimiz arasında artan temas ve ziyaretler memnuniyet vericidir. Nisan ayının başında Kolombiya Dışişleri Bakanı ülkemize geldi. Dışişleri Bakanım da Kolombiya'yı ziyaret etti. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortak seviyesine yükselttik.

İlişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız. Kolombiya Brezilya'nın ardından Latin Amerika'daki ikinci en büyük ticaret ortağımızdır.

"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

  • Kolombiya ile 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kolombiya ile ticaret hacmimiz ikiye katlanarak iki milyar doları aştı
OYNAT 02:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kolombiya ile ticaret hacmimiz ikiye katlanarak iki milyar doları aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin Latin Amerika'daki en büyük ikinci ticari ortağının Kolombiya olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kolombiya ile 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmaktır.' ifadelerini kullandı.

Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı temas ve ziyaretlerin artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya Latin Amerika'daki mevcudiyetimiz bakımından merkezi konumdadır. TİKA'nın bölgedeki iki ofisi, AA bölge temsilciliği bulunuyor.

THY Bogota-İstanbul hattında her gün sefer düzenliyor. Savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç gibi pek çok alanda işbirliğimizi geliştirmek için beraberce çalışıyoruz. Düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak işbirliğine önem veriyoruz.

"İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlar konusunda işbirliğimizi arttıracağız. Bugün ayrıca son dönemde meydana gelen bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleştirecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dost Kolombiya halkı bakımından hayırlı olmasını şimdiden diliyorum."

"YATIRIMCILARA KAPIMIZ AÇIK"

Erdoğan'ın ardından sözü alan Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'nin sözleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kabinenizin üyelerine, Dışişleri Bakanınıza şükranlarımı sunuyorum. Amacımız ikili ilişkilerimize ivme kazandırmak. Öncelikli olarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Stratejik iş birliği ile bu gelişmeyi sağlayacağız.

Kolombiya bizim için önemli bir noktaya gelmiştir. İkili ticaret hacmimizi çıkarmaya hemen başlayacağız. Yatırımlarımız oldukça önemli. Bunu en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim için kazan kazan anlaşmaları olmalı. Bu ölçütler içerisinde gruplarımız toplantılar düzenledi. Yatırımcılarımız Türk şirketleriyle toplantılar düzenledi. Gelmek isteyen yatırımcılara kapımız açık.

400 milyon Euro'yu aşacak olan bir ticaret hacmine erişmek istiyoruz. Enerji alışverişi, turizmde Kolombiya çok önemli sektörlerde rol oynamakta ve önemli bir fırsat yaratmaktadır. Latin Amerika içerisinde önemli bir pazar ve aynı zamanda Kuzey Amerika için önemli pazar oluşturuyoruz."

Bizim göçmenlikle ilgili otoriterlerimizle birlikte fikir teatisinde bulunduk. Bu konuda iş birliğimizi gerçekleştireceğiz. Bugünkü yaptığımız göçle ilgili toplantılarda paylaşacağımız dersler, edineceğimiz tecrübeler var.

"SİZİN GİBİ BİZ DE TERÖRLE UĞRAŞIYORUZ"

Bugün sağlık alanında imzaladığımız mutabakat var. Bizim için Kovid-19 görünmez düşman gibi ülkelerimizi teslim almıştı. Bugünkü yaptığımız anlaşmalarla birlikte Sağlık bakanlarımız fikirlerini paylaşacak. Salgınlarla ilgili bağışıklık mekanizmaları güçlendirmeyi etkinleştirmeyi sağlayacak.

Güvenlik alanında iş birliğimize dikkat çekmek istiyorum. Sizin burada uğraştığınız gibi terörizmle uğraşıyoruz. Sizin PKK karşısında net politikanız var. Biz de Kolombiya'da aynı kararlılıkla yürüyoruz. Bu yapıları dağıtmaya devam ediyoruz. 3 tane terörist organizasyonunu yerle bir ettik."

Güvenlik konusunda Türkiye'nin NATO'daki mevcudiyeti çok önemli. Fikirlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşabiliriz. Bizim burada iki ülke olarak iklim değişikliğine karşı da el ele mücadele etmemiz, enerji değişikliğini önceliklememiz lazım.

Bütün dünya olarak karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. 7 Ağustos'tan öncesinde size davetimizi yinelemek istiyorum. Ticaret hacmimizi ikiye, üçe dörde katlamaktan öte bir tohum ekmek oldu. İki ulus arasında turizm, yatırımcılarımız, öğrencilerimizle tohum ekmek oldu. Bu diplomasi ilerlesin Türkiye ve Kolombiya'da çok yönlü senaryolarımızı paylaşabilelim.

"7 AĞUSTOS'TAN ÖNCE KOLOMBİYA'YA GİDECEĞİZ"

  • Duque'nin ardından tekrar sözü alan Erdoğan, "7 Ağustos'ta Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı değişimi olacak. Görevi bırakmadan önce bizi Kolombiya'da bekliyor. Biz de planlamamızı yapacağız. Şöyle bir bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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