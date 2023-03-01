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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Depremden en çok etkilenen Adıyaman'ı ziyareti sırasında, bozulan yollar ve hava şartları nedeniyle kente yardım ulaştırmada geç kalındığı için vatandaşlardan helallik isteyen Erdoğan, gelen eleştirilere de açıklık getirdi. Muhalefete sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Birilerinin devletin ve hükümetinin de yıkıntılar altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bunlar da hemen eski kimliklerine büründüler. Bütün bu sirk cambazları felaket tellaları bölgeye kaç kere gittiler? Bir de eleştiriyorlar. Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

13:04 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili yerle bir eden asrın felaketinde ilk günden bu yana devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Muhalefetin hükümetin afertzedelere yardım konusunda yetersiz kaldığı eleştirilerine de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Birilerinin devletin ve hükümetinin de yıkıntılar altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bunlar da hemen eski kimliklerine büründüler. Bütün bu bu sirk cambazları felaket tellaları bölgeye kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye iki kez gittik" dedi.

'Sorulması gereken hesapları sormak boynumuzun borcudur'

Sorumlulara gereken hesabın sorulacağını belirten Erdoğan, "Sorulması gereken hesapları adli idari siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Yavru muhalefet bizim yargıyı yönlendirdiğini söylüyor. Ayıptır. Türkiye’de Erdoğan'ın nasıl davrandığını Rabbim bilir, sen anlamazsın sen önce kendini düzelt. Oturdukları yerden atıp tutmak, frensiz konuşmak kolay. Onlar deprem bölgesine gidip sadece poz verip dönecek, istimarını yapacaklardır" diye konuştu.


'Milletimizle aramızdaki gönül bağıdır'

Depremden en çok etkilenen Adıyaman'ı ziyareti sırasında, bozulan yollan ve hava şartları nedeniyle kente yardım ulaştırmada geç kalındığı için vatandaşlardan helallik isteyen Erdoğan, gelen eleştirilere de açıklık getirerek şunları söyledi: "Helallik istemek bizim zaafiyetimin değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir. Milletimizle aramızdaki gönül bağıdır, hasbi muhabbetin kanıtıdır" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi birden vuran deprem 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 500 kilometre çaptaki 14 milyon insanı etkiledi. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Yıkık, acil yıkılacak 203 bin 958 bina var'' açıklamasında bulundu. 'Bölgeye gönderdiğimiz ekiplerle bin 757 binaya aynı anda müdahale edebilecek kapasiteye ulaştık' diyen Erdoğan, 'Bize düşen göre evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Elbette kimi eksiklikleri, aksaklıklar, gecikmeler yaşanmıştır ama herkes şahit ki olabilecek en hızlı şekilde yardıma koştuk'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca depremle ilgili olarak, ''Sorulması gereken hesapları da adli, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur'' dedi.

Adıyaman'da vatandaşlardan helallik istemişti

Erdoğan, Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarında ilk birkaç gün yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan helallik istemiş, " Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." demişti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Adıyaman
19 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir
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