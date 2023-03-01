Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili yerle bir eden asrın felaketinde ilk günden bu yana devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Muhalefetin hükümetin afertzedelere yardım konusunda yetersiz kaldığı eleştirilerine de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Birilerinin devletin ve hükümetinin de yıkıntılar altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bunlar da hemen eski kimliklerine büründüler. Bütün bu bu sirk cambazları felaket tellaları bölgeye kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye iki kez gittik" dedi.

'Sorulması gereken hesapları sormak boynumuzun borcudur'

Sorumlulara gereken hesabın sorulacağını belirten Erdoğan, "Sorulması gereken hesapları adli idari siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Yavru muhalefet bizim yargıyı yönlendirdiğini söylüyor. Ayıptır. Türkiye’de Erdoğan'ın nasıl davrandığını Rabbim bilir, sen anlamazsın sen önce kendini düzelt. Oturdukları yerden atıp tutmak, frensiz konuşmak kolay. Onlar deprem bölgesine gidip sadece poz verip dönecek, istimarını yapacaklardır" diye konuştu.





'Milletimizle aramızdaki gönül bağıdır'

Depremden en çok etkilenen Adıyaman'ı ziyareti sırasında, bozulan yollan ve hava şartları nedeniyle kente yardım ulaştırmada geç kalındığı için vatandaşlardan helallik isteyen Erdoğan, gelen eleştirilere de açıklık getirerek şunları söyledi: "Helallik istemek bizim zaafiyetimin değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir. Milletimizle aramızdaki gönül bağıdır, hasbi muhabbetin kanıtıdır" ifadelerini kullandı.





Adıyaman'da vatandaşlardan helallik istemişti