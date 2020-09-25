Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan, "Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek" dedi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2020, 14:18 Son Güncelleme: 25 Eylül 2020, 15:23 AA